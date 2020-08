Ruud werd gered na explosie Vlissingen: 'ik zag helemaal niks meer'

Ruud herkent zijn woning bijna niet meer. Van de voordeur is maar weinig meer over: weggeblazen door de knal. De muren zijn zwartgeblakerd en de stank is verschrikkelijk. "Ik zat donderdagavond naar de tv te kijken toen ik vanuit de flat hiernaast een enorme knal hoorde. Daarna kwam er dikke zwarte rook de kamer in en zag niks meer."

Politie komt met ladder: "ik ga niet zonder hond"

Ruud vertelt verder: "Ik dacht: 'ik trek mijn schoenen aan en pak mijn hond om weg te kunnen'." De bedoeling was dat Ruud vanaf zijn balkon op een ladder zou stappen. "Toen zei ik: 'ik ga niet! Ik ga niet zonder mijn hond'." Daarop pakte een hulpverlener de bouvier met twee armen op en zette de hond over de rand van het balkon. De hond landde op een matras op de begane grond.

Toen moest Ruud zelf nog. Hij stapte over de reling, zag vervolgens alleen maar handen van hulpverleners en voor hij het wist stond hij beneden. Vijf dagen later kan hij zijn geluk nog steeds niet op, want het had ook anders kunnen aflopen.

Ruud werd gered uit brandend appartement (foto: Omroep Zeeland)

Ruud voelde zich machteloos. "Je huis hoort een plek te zijn waar je je veilig voelt, maar dat is het niet meer." Hij gunt wat hij heeft meegemaakt zijn ergste vijand niet. Toch wil hij in de toekomst weer terug naar zijn woning. "Als het is opgeknapt wil ik terug, net zoals de andere bewoners. Het is hier heel fijn wonen."

Bij de explosie vorige week donderdag overleed de buurman van Ruud. Ook meerdere dieren kwamen om het leven door de explosie en brand. Sindsdien kunnen meerdere bewoners van de flat niet meer terug naar hun woning door de schade die de knal heeft veroorzaakt.

