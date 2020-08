Adrienne in Australië: vuurseizoen staat weer voor de deur

Een brand die Adrienne met haar vriend blust. (foto: Adrienne Verburg)

Ze hebben samen al flink wat hachelijke situaties meegemaakt. Zeker vorig jaar toen de branden de omgeving van Verburg in West-Australië in haar greep hielden. "Er was een moment dat mijn vriend een appje stuurde met: we zijn veilig, maar ik hou van je." Ze schrok enorm van het bericht en stond de uren daarna doodsangsten uit.

Meerdere wagens in brand

Ondanks dat blijven ze de overheid helpen als particuliere brandweereenheid. Wanneer er vuur is proberen ze met enorme voertuigen en waterwagens brandgangen te maken om het overslaan tegen te gaan. "Het is echt gevaarlijk, want de afgelopen jaren zijn al meerdere wagens in brand gevlogen," volgens Adrienne.

Samen met haar man Ben kijkt ze nu naar de aanschaf van een nieuwe brandweerwagen. Die moet de komende jaren grotere branden bestrijden, zodat ze bij de start van het vuurseizoen er klaar voor zijn. "De mannen vinden het geweldig, want ze krijgen er echt een adrenalinekick van," aldus Adrienne.

Adrienne Verburg uit Kortgene ging begin 2016 naar Australië. Een reis was de bedoeling, maar eenmaal in Australië ontmoette ze haar huidige partner en besloot te blijven. Op het moment woont ze op Fraser Range Station in West-Australië, waar ze samen een loonbedrijf, een grote veeboerderij en een camping met restaurant runnen.