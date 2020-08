Dankzij crowdfunding genoeg geld opgehaald voor crematie slachtoffer flatbrand

Ruud van den Einden en zijn oom René de Bijl (foto: Ruud van den Einden)

De neven van René konden het niet over hun hart verkrijgen om hun oom zonder een waardige dienst te laten cremeren. Maar de Vlissinger had geen uitvaartverzekering, dus werd een crowdfundingsactie gestart. In een paar dagen tijd werd er ruim 4.000 euro opgehaald. Eigenlijk net te weinig voor een standaardbegrafenis, maar de uitvaartonderneming hielp een handje.

'Niemand hoeft de wereld te verlaten in zijn eentje'" Ruud van den Einden, neef van het slachtoffer

"Het is echt hartverwarmend wat mensen hebben gedaan. We willen iedereen bedanken voor de steun en donaties", aldus de familie van de omgekomen Vlissinger. Eerder zeiden de neven tegen Omroep Zeeland dat hun oom veel heeft meegemaakt. "Dit is het laatste hoofdstuk in een behoorlijk roerig boek", zegt de 42-jarige Ruud. "Mijn oom was een hele vriendelijke, joviale man. Heel lief. Als zoiets gebeurt wil je dat hij op een waardige manier een uitvaart kan krijgen. Niemand hoeft de wereld te verlaten in z'n eentje."

Afscheid

Donderdag kan er tussen 14.00 en 14.45 uur afscheid worden genomen. Daarna is om 15.00 uur de crematie bij het crematorium in Vlissingen. De familie heeft niet alle mensen kunnen bereiken die erbij willen zijn om René de Bijl de laatste eer te bewijzen. Ze hopen via dit artikel de mensen te bereiken die daar behoefte aan hebben en laten ze weten dat ze welkom zijn.

