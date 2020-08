Hoek wint van GOES in oefenderby

(foto: Rene van der Vliet)

Voor aanvang werd er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan de vorige week overleden Kees Dorrepaal. Een vroege voorsprong was er voor Hoek. De eerste kans van de Zeeuws-Vlamingen ging er na 6 minuten al in. Doelpuntenmaker Kyle Doesburg wipte subtiel de bal over GOES-doelman Matthew Lentink.

In de 33e minuut maakte GOES de gelijkmaker. Door een mooie steekbal van Siebe Schets werd Huib van Hecke in stelling gebracht. Hij rondde het daarna koeltjes af en zette de 1-1 op het scorebord. GOES had in de eerste helft het meeste balbezit, maar Hoek kreeg de beste kansen. Gevaarlijk balverlies van GOES leidde aan het eind van de eerste helft tot een grote kans voor Hoek. Rik Impens kon het doel niet vinden en schoot over.

Erwin Franse

In de tweede helft zette Hoek door. Tot veel kansen leidde het in eerste instantie niet, maar in de 65e minuut kwam Hoek op voorsprong na een doelpunt van Erwin Franse. Hij kon de bal simpel intikken na een voorzet van Ruben de Jager.

GOES wisselde maar liefst acht keer en dat kwam het spel niet ten goede, want kansen kreeg de thuisploeg niet meer. Vijf minuten na de 1-2 was wederom Erwin Franse de doelpuntenmaker. Hij schoot een voorzet van Impens keihard in het doel van de ingevallen keeper Brian Meulmeester: 1-3.