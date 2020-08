Oproep aan waterrecreanten: wat kan er beter in Zeeland?

De provincie doet onderzoek naar de kwaliteit van de waterrecreatie (foto: Provincie Zeeland )

Op de website rondvraagzeeland.com kunnen waterrecreanten de vragenlijst vinden. De provincie merkt dat het vanwege het coronavirus extra druk is op het en rond het water. Een goed moment om naar verbeterpunten te vragen.

Blauwe Golf

Havencommissaris Niels Bouwman van de jachthaven in Veere heeft wel een verbeterpunt. Samen met zijn vrouw Jet heeft hij een boot in Veere liggen. Volgens het stel is de Blauwe Golf op het Kanaal door Walcheren een knelpunt. Niels: "Vanwege corona kan je minder vaak door het kanaal en doe je er langer over. Dat is wel een obstakel voor veel mensen om een rondje door de provincie te varen." Om anderhalve meter in de bedieningscentrales te waarborgen wordt minder personeel ingezet waardoor sluizen en bruggen minder worden bediend.

Zijn vrouw Jet vult hem aan. "Effectief kan je maar drie keer per dag door het kanaal. Daar doe je ook nog eens anderhalf uur over. Mensen zijn langer onderweg waardoor de havenmeester hier ook langer aan het werk is omdat mensen later terugkomen."

Bootjes op het Veerse Meer (foto: Adrie Gideonse, Veere)

De twee merken dat het deze zomer inderdaad drukker is op het water. Niels: "Je ziet meer gehuurde bootjes op het water en veel kleine bootjes zijn niet meer te krijgen. Er zijn wel meer watersporters bij gekomen."

Meer informatie

Naast de coronagerelateerde verbeterpunten denkt Niels dat er nog meer te halen valt uit het informeren van toeristen. "Wat ik bijvoorbeeld hier zou missen als ik een toerist was, is dat je hier aan komt en niet weet wat er in Veere te doen is. De eerste teleurstelling is dan altijd dat er geen supermarkt is. De informatievoorziening kan dus beter."

Maar Zeeland is volgens Jet vooral een hele mooie plek voor waterrecreatie. "Het is een prachtig watersportgebied en zoveel hoeft er niet verbetert te worden. De wateren moeten alleen wel open zijn, zoals het Kanaal door Walcheren, dat soort dingen."