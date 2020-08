Goedemorgen! Bellen, ballen, branden en boot

Gisteravond werd de Zeeuwse topper in het voetbal weer eens gevoetbald. De mannen uit Hoek namen het in een vriendschappelijke wedstrijd op tegen GOES. Het werd 3-1 voor de Zeeuws-Vlamingen.

(foto: Rene van der Vliet)

Pak je agenda er maar bij, blader naar 16 augustus en schrijf er: grote boot. Op die dag komt namelijk het grootste werkschip ter wereld naar Vlissingen-Oost. Het ruim 300 meter lange gevaarte komt stukken van een boorplatform afleveren.

De Pionering Spirit vervoert een stuk booreiland (foto: Rederij Allseas)

Een spannende foto die niet gemaakt is in Zeeland, maar in Australië. Daar woont de in Kortgene geboren Adrienne Verburg. Zij is als particuliere brandweer vol in voorbereiding op het vuurseizoen wat daar weer voor de deur staat. Haar verhaal kan je hier lezen en beluisteren.

Een brand die Adrienne met haar vriend blust. (foto: Adrienne Verburg)

Weer

Het wordt een echte zomerdag: mooi zonnig en 25 tot 27 graden. Er staat een matige wind en vanavond staat er vrijwel geen wind. Morgen wordt het nog warmer: rond 29 graden. Vrijdag kan het zelfs 33 graden worden op sommige plekken in Zeeland.