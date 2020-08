Quiz (foto: (foto: Ria Overbeeke))

Je kunt met de quiz 'Zeg ken jij de overkant?' geen prijzen winnen. Trouwens, alle antwoorden worden ná het invullen van de quiz gegeven, tegelijk met jouw score. Dan kun je direct zien hoe goed jij Zeeland kent. Maar het gaat Omroep Zeeland om per eiland/regio te meten hoe groot ter plekke de kennis van de overkant is. Weten Tholenaren meer van Zeeuws-Vlaanderen dan Zeeuws-Vlamingen van Tholen, bijvoorbeeld.

De onderwerpen gaan alle kanten op. Weet je de weg te vinden aan overkant, weet je iets van de geschiedenis daar en van de cultuur? Het scheelt al als je een paar keer aan de andere kant van de Westerschelde of de Oosterschelde hebt gefietst. Of vaak naar Omroep Zeeland kijkt/luistert.

Eer

Schaam je niet als je een bepaald antwoord niet weet, zelfs niet als het over je eigen eiland gaat. Want de vragen variëren van nogal makkelijk tot tamelijk moeilijk. Probeer wel de eer van jouw eiland/regio te redden door ervoor te zorgen dat je zoveel mogelijk goede antwoorden hebt op vragen van de overkant. Want de uitslag wordt per eiland/regio uitgerekend en bekend gemaakt.

Door hieronder op de link te klikken kun je starten met de quiz, maar je kunt ook eerst even verder lezen hoe het met de puntentelling zit en daarna pas op de link naar de quiz klikken.

Ieder goed antwoord wordt beloond met vijf punten. Je kunt geen 'halfgoede' antwoorden geven, dus je hebt of nul punten uit vijf of vijf punten uit vijf. Op de laatste pagina krijg je jouw totaal te zien, plus het percentage dat je gescoord hebt in deze quiz. In die score wordt geen onderscheid gemaakt naar 'eiland van afkomst'.

Dat gebeurt wel in de totaalberekening die we na afloop van de quiz maken. Dan worden de deelnemers per eiland/regio gegroepeerd. De score voor de vragen van de eigen regio wordt dan niet meegeteld; er wordt alleen gekeken naar de gemiddelde score voor de vragen over de eilanden/regio's aan de andere kant van het water. En dan weten we het: waar wonen de Zeeuwen die de overkant het beste kennen?