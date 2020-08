Jeroen Hagelstein van rederij Allseas waarvan het schip is verwacht wel wat bekijks die dag: "Toen we vijf jaar geleden voor het eerst in Nederland aankwamen op de Maasvlakte bij Rotterdam hebben we ook een hoop bekijks gehad." In Rotterdam en ook in Vlissingen zijn de mensen wel wat gewend op het gebied van grote schepen volgens Hagelstein, maar toch kwamen er een hoop mensen kijken. Dat verwacht hij ook in Vlissingen: "Ik denk dat er wel een hoop bekijks zal zijn."

De Pioneering Spirit vervoert een stuk booreiland (foto: Rederij Allseas)

Het schip komt twee jackets afleveren. Dat zijn stalen constructies die op de zeebodem staan bij een olie- of gasveld. "Het is wel passen en meten en het heeft impact op het varende verkeer", zegt Hagelstein. Zo zijn andere schippers al geïnstrueerd over de komst van het schip.

Luister hieronder het hele gesprek met Jeroen Hagelstein van rederij Allseas terug:

Het grootste werkschip ter wereld komt naar Vlissingen