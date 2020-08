Zo geef je cybercriminelen minder kans om er met jouw gegevens vandoor te gaan

(foto: Pixabay)

Allereerst is een goede virusscanner belangrijk. Maar, geeft Warnier ook toe, het virus moet er eerst zijn voor het gedecteerd kan worden. En daar gaat meestal wat tijd overheen. Vertrouw dus niet blind op een virusscanner. "Dat zien we nu ook met het coronavirus. Eerst verspreidt het virus zich, daarna wordt actie ondernomen.

Vooral nu meer Nederlanders thuiswerken, liggen er meer gevaren op de loer, zegt Warnier. "Op het werk is meestal alles dichtgetimmerd. Waar het bij bedrijven in tachtig tot negentig procent van de gevallen misgaat is wanneer iemand onder werktijd een privé mailbox opent. "Soms zit er dan een e-mail bij met bijvoorbeeld een laatste aanmaning, wanneer erop de link geklikt wordt, gaat het mis."

Gebruik gezond verstand en check het adres

"Het is makkelijk gezegd, maar gebruik je gezond verstand", zegt Warnier. "Als het te mooi om waar te zijn is, is dat het ook. Soms is een site zo goed nagebouwd dat je denkt: zit ik nu echt op de website van de bank of is die nagebouwd? Kijk daarom goed in je adresbalk. Als het bijvoorbeeld niet rabobank.nl is, ga dan weg en scan je pc op virussen. Er kan dan al iets geïnstalleerd zijn.

Trap je er toch in? Trek de kabel eruit!

Warnier adviseert ook dat als je nog maar het vermoeden hebt dat er iets mis is, je internet uit te schakelen. "Schakel wifi uit, trek de kabel eruit, isoleer de pc van het internet." Daarna raadt Warnier aan naar een goed ict-bedrijf te gaan.

Maak regelmatig een backup

"De meest waardevolle spullen staan tegenwoordig op het netwerk", geeft de ict-er aan en daarom is het voor steeds meer criminelen interessant om digitale bestanden te stelen. Warnier zegt daarom dat het aan te raden is om regelmatig een back-up te maken. Bedrijven zouden dat zelfs dagelijks moeten doen. "Zo kun je altijd weer bij je eigen spullen."

Beveilig al je wachtwoorden

Daarnaast vindt Warnier dat je voor iedere dienst een ander, moeilijk te raden wachtwoord moet instellen. "Je moet jezelf afvragen: hoe eenvoudiger ik het zelf kan onthouden, hoe eenvoudiger het te achterhalen is."

Warnier begrijpt dat dat een lastige opgave is. "Met een beetje pech heb je zo 25 wachtwoorden." Maar ook daar heeft hij een tip voor. "Gebruik een goede tool die de wachtwoorden bewaart. Zelf heb ik een tool op mijn telefoon die beveiligd is." In zo'n tool staan alle wachtwoorden verzameld. "Dan hoef je zelf maar één wachtwoord te onthouden en dat is die van de tool."

Zeeuwse Kamer over internetcriminaliteit