EHBO-vrijwilliger Gerdien: Ik hou tijd over, zo rustig is het nu

(foto: Omroep Zeeland)

Hoe bent u ooit in het EHBO-wereldje gerold?

Mijn vader was een verwoed EHBO'er. Ik heb zelf in 1978 mijn EHBO-diploma gehaald, maar daarna geen lessen meer gevolgd. In 2000 heb ik toen opnieuw examen gedaan. Al snel daarna begon ik met EHBO-lessen geven op scholen. In 2005 ben ik in het bestuur terecht gekomen van de EHBO district Zeeland.

Hoe vult u uw tijd nu dit vrijwilligerswerk is weggevallen?

Ik ben aan het opruimen geslagen! Het is raar om tijd over te houden, al heb ik nog wel mijn baan als operatie-assistent. Maar alle evenementen zoals Koningsdag, de avondvierdaagse, de turn- en judowedstrijden in de sporthal van Oostkapelle... het is allemaal niet doorgegaan.

De uitrusting van Gerdien Janse (foto: Omroep Zeeland)

Is het wel mogelijk om als EHBO'er coronaproof te werken?

Het kan wel, maar je moet veel meer overal over nadenken. Er zijn landelijke richtlijnen opgesteld. Ik ben niet bang voor besmetting, maar ben wel voorzichtig. In het geval dat ik iemand moet reanimeren, zou ik dat wel doen, maar ik zorg wel dat ik altijd een beademingsfilter bij me heb. Dit voorkomt direct contact met de mond van het slachtoffer.

Hoe ziet u de toekomst?

Het is heel onzeker. Er staat nog een loopje gepland in september, maar ik weet niet of die doorgaat. De Kustmarathon gaat sowieso niet door. En of de dorpenwedstrijd van het turnen in november doorgaan, weet ik ook nog niet. De EHBO-cursussen kunnen wel weer in aangepaste vorm gegeven worden.