Zeeuwse gemeenten halen afspraak om energieneutraal te zijn in 2040 niet

"Voor de gemeenten wordt het best wel lastig. Ik denk dat er echt geld van het rijk nodig is. De gemeenten krijgen nog heel veel voor de kiezen, begrotingen staan onder druk de komende jaren en dit komt er dan ook nog bovenop", zegt Carola Helmendach. Als projectleider probeert zij alle gemeenten aan te sporen om te verduurzamen.

Borsele heeft ambitie

Wethouder Arno Witkam van de gemeente Borsele is het met haar eens. Maar in tegenstelling tot veel andere gemeenten kiest Borsele ervoor om tien jaar eerder klaar te zijn. Een stevige ambitie dus, zeker gezien het feit dat het Borsele financieel niet echt voor de wind gaat. De gemeente moest begin dit jaar zelfs twee miljoen euro bezuinigen om onder het toezicht van de provincie uit te komen.

"Of we die ambitie waar gaan maken is de vraag, maar we gaan het wel proberen", zegt Witkam. Volgens hem is de financiële situatie wel 'een dingetje'. Toch blijft hij achter de ambitie staan. "Ons klimaat is belangrijk en deze ambitie willen we ook overdragen op onze inwoners. Je wilt ze enthousiasmeren en dat kan alleen door zelf het goede voorbeeld te geven."

Wethouder Arno Witkam bekijkt de robotmaaier op het voetbalveld van Hoedekenskerke die op stroom rijdt, opgewerkt door zonnepanelen. (foto: Omroep Zeeland)

Uit een inventarisatie bij twaalf Zeeuwse gemeenten, de gemeente Middelburg heeft niet gereageerd, blijkt dat slechts vijf van die twaalf gemeenten de doelstelling halen, om in 2040 energieneutraal te zijn. Opmerkelijk vindt projectleider Helmendach. "Vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten is afgesproken 2040, dus daar horen de gemeenten zich gewoon aan te committeren!"

Tegelijkertijd speelt bij elke gemeente geld een rol. Sinds Den Haag het sociaal domein - dat is alles op het gebied van zorg, jeugd, werk en inkomen - bij de gemeenten heeft neergelegd zijn de kosten enorm gestegen voor die gemeenten. Daarom moet er volgens Impuls Zeeland geld voor gemeenten komen vanuit Den Haag om de energiedoelstelling te halen.

'Het gaat uiteindelijk lukken'

En hoewel dat nog niet beklonken is, ziet Helmendach het wel positief in. "We zien dat het Rijk al wel iets aan het doen is. Er komt nu vijftig miljoen euro beschikbaar om scholen en sportgebouwen te verduurzamen." En ook voor de komende twintig jaar verwacht ze dat Den Haag nog bijdraagt om de verduurzaming tot een succes te maken. "Uiteindelijk gaat dat ook lukken!"