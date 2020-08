Freek de Jonge doorbreekt maandenlange stilte in Scheldetheater

(foto: Paul Roos)

En dat is eerder dan verwacht, zegt Ingrid Neve van het Scheldetheater. "Wij dachten eigenlijk dat we eind augustus voorzichtig met het programma tot en met november naar buiten konden komen en dit komt er even tussen."

Minder bezoekers

De Jonge trad vorige maand met de voorstelling op voor honderd bezoekers in Carré in Amsterdam. Neve verwacht dat er door de coronamaatregelen in het Scheldetheater 160 bezoekers welkom zijn, terwijl de grote zaal over 784 stoelen beschikt. "Het is veel minder dan normaal, maar we zijn gewoon blij dat we weer eens wat kunnen doen."

De voorstelling van De Jonge gaat over wat er allemaal gebeurt in de coronatijd. "Maar hij brengt ons wel aan het lachen", belooft Neve. "Op de manier van Freek, zoals je dat kunt verwachten."

De kaartverkoop voor de voorstelling is vanochtend gestart.

