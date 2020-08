Kunstmestproducent Yara schrikt van explosie Beiroet: 'Ammoniumnitraathoudende producten bij ons veilig opgeslagen'

Kunstmestproducent Yara in Sluiskil is geschrokken van de explosie in Beiroet (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Gunter is er nog veel onduidelijkheid over de situatie in Libanon. "Het is een verschrikkelijke ontploffing geweest en wij leven dan ook erg mee met de mensen daar. Maar wij kunnen niet speculeren en nu alleen naar de feiten kijken. Er is nog veel onduidelijkheid over hoe het heeft kunnen gebeuren. Wel is duidelijk dat de stof niet is opgeslagen volgens de regels."

Hij benadrukt dat dit in Sluiskil wel gebeurt. "Bij ons wordt alles volgens de regels opgeslagen en daar worden we ook streng op gecontroleerd. Er zitten veel eisen aan de opslagplaats en we mogen ook zeker geen verouderd product opslaan, wat mogelijk wel in Beiroet is gedaan. Wij voldoen minimaal aan de richtlijnen en zijn trendsetter om dit nog verder te verbeteren."

Alle eigenschappen die tot een explosie kunnen leiden worden in kunstmest geminimaliseerd" Gijsbrecht Gunter, woordvoerder Yara

Daarnaast laat de woordvoerder weten dat het ammoniumnitraat op zichzelf niet explosief of brandbaar is. "Bovendien heeft kunstmest een andere samenstelling dan in bijvoorbeeld springstof, dat ook ammoniumnitraat bevat. Alle eigenschappen die tot een explosie kunnen leiden worden in kunstmest geminimaliseerd."

De ammoniumnitraat die in Beiroet is ontploft heeft geen link met Sluiskil. Het gaat volgens Gunter niet om een locatie van Yara en ook niet om een product van de kunstmestfabriek omdat ze niet aan Libanon leveren.

De ravage die de explosie in de haven van Beiroet heeft aangericht (foto: ANP)

Yara maakt per jaar vijf miljoen ton product waarvan een groot deel de stof ammoniumnitraat bevat. De fabriek heeft enkele tonnen in voorraad. In de haven van Beiroet waar de explosie plaatsvond, lag 2750 ton van de stof opgeslagen.

De ontploffing vond gisteravond plaats in de haven van Beiroet en eiste zeker honderd levens. Ook zijn er tot nu toe meer dan drieduizend gewonden gemeld en is er veel schade.