'Domburg dankzij één man uitgegroeid tot de badplaats die het nu is'

De arts, die later gezien werd als een van de grondleggers van de fysiotherapie kwam in 1886 naar Domburg en liet daar Villa Irma bouwen om patiënten te behandelen wanneer hijzelf op Walcheren verbleef. Domburg was eerst een vissersplaats met een eenvoudige haven, maar sinds de komst van Mezger veranderde dat. Volgens Bax en Kameraat is Domburg dankzij Mezger de badplaats geworden die het nu is.

Vooral rijke families kwamen naar Domburg voor een behandeling van Mezger, die successen op zijn naam had staan. "Maar de elite kwam ook voor de frisse lucht en de geweldige golfslag naar Domburg", vertellen Bax en Kameraat. "Domburg ligt heel mooi en heeft ook bossen en een prachtig strand en duinen. Het heeft eigenlijk alles."

Rijke mensen

In 1888 werd het badpaviljoen gebouwd. In dat pand was een zaal waar mensen kwamen om te lezen en zich te laten vermaken. "Later is het uitgebreid tot hoe we het nu nog gedeeltelijk kennen." Om mee te doen aan de activiteiten moest je je lid zijn van een club. "Dat waren alleen de mensen die het konden betalen. Toen was Domburg alleen voor rijke mensen en eigenlijk is het daarna altijd een rijke badplaats geweest."

Ook kunstenaars als Toorop en Mondriaan kwamen naar Domburg voor inspiratie. Dat is ook een onderdeel van de rondleiding. "Als we mensen rondleiden nemen we foto's mee van schilderijen en gaan we op plek staan waar Mondriaan gestaan moet hebben."

