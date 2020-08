Pand VVV Domburg staat te koop: toeristische informatie vooral digitaal

In 2014 fuseerden de verschillende lokale VVV's tot één grote VVV Zeeland, met het hoofdkantoor in Domburg. Het was de drukst bezochte locatie van de provincie en is enkele jaren geleden nog vernieuwd.

Informatie bij de gemeentes

Erik van den Dobbelsteen, directeur VVV-Zeeland. "De verkoop van de VVV-locatie in Domburg is een eerste stap in de verdere verandering van de VVV. De nadruk zal meer online komen te liggen en bij de gemeentes zelf en de ondernemers aldaar. Dat betekent dat de toeristen dus vanaf volgend jaar daar informatie zullen moeten vragen over de omgeving, hotelovernachtingen en dergelijke".

510.000 toeristen bij VVV Domburg

Bij het kantoor in Domburg kwamen vorig jaar ruim 510.000 toeristen informatie vergaren. Er zijn op dit moment nog 15 informatiepunten verspreid over de provincie. "Hoe dat er straks uit gaat zien ligt aan de provincie. Die gaat een plan uitwerken waar wonen, werken en recreëren samenvallen. Maar hoe dat er uit gaat zien, dat weet ik niet".

Voor de medewerkers van de VVV's zal gekeken worden of zij bij informatiepunten ondergebracht kunnen worden. Wat Van den Dobbelsteen gaat doen weet hij nog niet.

Het VVV-gebouw in Domburg staat te koop (foto: Omroep Zeeland)

