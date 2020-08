Brand Rilland: 'We zijn door het oog van de naald gekropen' (foto: Omroep Zeeland)

Een kleine uitbouw op het dak van het bedrijf overleefde de vlammen niet, maar de rest van de werkplaats en de winkel bleven gespaard. "We zijn door het oog van de naald gekropen", blikt eigenaar Jack Boone terug. "We hebben waterschade en een gat in het dak." Dat gat werd woensdagavond nog gemaakt. "We hebben alleen wat materiële schade aan het gebouw. We zijn blij dat we morgen zo goed verder kunnen."

Alles wat rijdt naar buiten!

Terug naar de brand, wat als de vlammen overslaan naar het bedrijf van Boone is het alle hens aan dek om te redden wat er te redden valt. "Al het personeel en de buren hebben geholpen om alle motorfietsen naar buiten te brengen. Super bedankt iedereen, fantastisch wat een hulp dat we gehad hebben!"

Wat een klus dat dat geweest is illustreert Boone zelf: "We hebben zelfs een motorfiets van een klant waar nog geen voorwiel in zat, snel een voorwiel in gestoken en naar buiten gereden." Ook de verrijdbare gereedschapsbakken konden in veiligheid worden gebracht.

Inmiddels staat de rijdende koopwaar weer terug in de showroom waar je niet eens zou weten dat er diezelfde dag een brand was. Boone komt een paar uur later weer een beetje tot rust. "Het was een spannend iets, de zenuwen gieren door je lijf dan", blikt hij terug.

