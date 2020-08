Politie achtervolgt scooterrijder na wheelie in Goes

De politie heeft de scooter in beslag genomen (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

Toen de scooterbestuurder de politie zag, ging hij er met hoge snelheid vandoor. Na een zoektocht vonden agenten de mogelijke bestuurder, maar zij wisten niet zeker of hij het was: "hij was niet in het bezit van een rijbewijs, zwaar onder invloed van alcohol en mogelijk drugs", meldt de politie.

Omdat het niet zeker was of dat de man was die een wheelie maakte, liet de politie de man -met een rijverbod- gaan. Een paar minuten later besloot de man toch op zijn scooter te springen en werd er door de politie weer een achtervolging ingezet. Die werd even later afgebroken, omdat het gevaarlijk kon zijn voor het winkelend publiek.

Een klein uur na de achtervolging zagen de politieagenten de man op een bankje zitten. Zijn scooter, die hij in de bosjes had verstopt, is in beslag genomen.