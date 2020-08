De bakker plukt tegenwoordig de dag

Heeft u overwogen om dicht te gaan met uw winkel?

Nee, we mochten sowieso openblijven. Dus dat hebben we ook gedaan, zeven dagen per week.

U zit met uw bakkerswinkel in een drukke winkelstraat. Hoe was dat toen de winkels om u heen dicht gingen?

Dat was erg vreemd. Normaal loopt het hier vol met mensen en die kwamen niet meer. Dat gaf een raar gevoel.

Was u bang om besmet te raken doordat u toch open was?

Niet echt. We hebben goed geluisterd naar wat er gedaan moest worden om besmetting te voorkomen. We hebben de winkel zodanig ingericht, dus was er geen vrees voor besmetting.

Medewerkers Bakker Bart in Middelburg aan het smeren (foto: Omroep Zeeland)

Veranderde het koopgedrag van uw klanten?

Jazeker, een hoop van onze klanten begonnen te informeren of we de spullen thuis konden brengen. Daar nam de omzet in toe, terwijl dan natuurlijk de winkelomzet weer naar beneden ging. Ook gingen veel klanten meer tegelijk kopen zodat ze niet zo vaak naar de winkel hoefden te komen.

Deze week was in het nieuws dat groenteboeren, slagers en bakkers meer omzet draaien door de corona. Hoe was dat bij u?

In het begin niet, toen kelderde de omzet omdat we in een winkelstraat zitten en de passanten wegbleven. Ik denk dat dorpswinkels die omzettoename wel merkten omdat mensen dichter bij huis bleven. Voor ons is het na een maandje beter gegaan. We zitten nog wel onder het normale niveau, maar het trekt bij.

Wat is er gebeurd met het gedrag van uw klanten sinds de coronacrisis?

In het begin hield iedereen prima rekening met de regels. Afstand houden, niet te veel mensen in de winkel. Maar naarmate de tijd verstreek werd dat steeds minder. Er komen nu mensen binnen met het idee: 'Het deert me niet, dus ik doe wat ik wil'. Dat is lastig. Mijn personeel en ik zijn al een paar keer in een conflictsituatie terechtgekomen omdat klanten niet wilden luisteren. We zijn een kleine winkel, kom dan niet met het hele gezin binnen, alsjeblieft. Maar wanneer je daar iets van zegt, krijg je soms een grote mond.

Wat is je het meest bijgebleven van deze tijd?

Het besef dat je wordt aangevallen door iets wat je niet ruikt of ziet. Dat iedereen het kan krijgen. Dat je van de ene op de andere dag van iemand met een gelukkig leven heel ziek kan worden door een virus als dit. Ik besef dat wat we nu hebben kostbaar is en probeer dat ook te waarderen.

Carpe Diem?

Precies dat. Pluk de dag.