Camping Julianahoeve in Renesse ontvangt meer Nederlandse toeristen dan ooit

"We zouden eigenlijk naar Oostenrijk gaan, maar als ze daar de maatregelen aanpassen zou het kunnen dat je niet meer terugkomt. Daarom hebben we gekozen voor Renesse. Je zit dichtbij het strand en op de camping zijn genoeg activiteiten voor de kinderen", vertelt Raymond Handels uit Landgraaf.

Zwembad reserveren

Kinderen kunnen onbeperkt in de speeltuin spelen, maar voor het zwemmen en spelen in het zwembad moet je reserveren. Simone van der Horst uit Gendt vindt dit lastig. "Een dag van tevoren moet je al reserveren voor de volgende dag en je kunt maximaal een uur boeken."

Toch vermaakt ze zich ook zonder het zwembad. "Als het mooi weer is hoef je niet naar het buitenland. Je hebt hier een prachtig strand en we maken uitstapjes naar Vlissingen, Middelburg of Goes dus er is genoeg te doen."

Sommige wastafels in het washok zijn afgeplakt zodat de anderhalve meter in overdekte ruimtes gewaarborgd kan blijven (foto: Omroep Zeeland)

Op de camping is verder weinig zichtbaar van de coronamaatregelen, behalve in de overdekte ruimtes. Zo zijn er een aantal douches afgeplakt en ook een aantal wastafels in het washok zijn niet te gebruiken.

"Toch is het goed te doen en er staat geen rij", zegt Matthijs Breukink uit Houten. Zijn buurman André Kobes stoort zich ook niet aan de maatregelen, maar zo nu en dan wel aan de Duitsers. "Ze passen zich niet zo goed aan, maar we drukken ze graag met de neus op de feiten dat hier ook met mondkapje nog steeds de anderhalve meter afstand geldt", aldus Kobes.

Meer Nederlanders dan ooit

Campingeigenaar Sandy van Oeveren laat weten dat er dit jaar een stuk minder Duitsers op de camping staan dan andere jaren. "Normaal gesproken is de camping voor 60 procent bezet door Duitse toeristen, maar deze zomer is dat 45 procent. Dat wordt overigens wel weer opgevuld door Nederlanders want de camping zit de rest van de zomer volgeboekt. Wij mogen niet klagen."