Het Pamflet: Een liefdesverhaal tijdens het bombardement van Westkapelle

Vijf filmmakers kregen vorig jaar de opdracht een korte film over de Slag om de Schelde te maken. Die films zouden dit voorjaar in première gaan maar het coronavirus gooide roet in het eten. Volgende maand gaan de films alsnog in première. Tot die tijd laten we iedere week één van de filmmakers aan het woord. De eerste is Justin Heyl. Hij maakte een korte film over het bombardement van Westkapelle in de nadagen van de Tweede Wereldoorlog.