Nicolientje verliest dieren en huis na flatbrand, inzamelingsactie gestart

Nicolientje in een tijdelijke woning (foto: Linda Molendijk)

"Nicolientje woonde recht boven het appartement waar de explosie was. De brand is naar boven overgeslagen en alles is verwoest", vertelt Patricia Dikmans. Louwerse kan daardoor niet terug naar zijn appartement.

Emotioneel geraakt

Volgens Dikmans hebben de brand en explosie Nicolientje ook emotioneel geraakt. "Soms kan het overkomen dat het goed met hem gaat, maar ik kan zeggen dat het niet goed gaat. Hij gaat van boos naar verdrietig. Iedere dag gebeurt er wel iets waar hij van van streek raakt".

Bij de brand zijn ruim twintig vogels en drie katten om het leven gekomen. "Die dieren waren echt z'n kindjes. Hij is er helemaal van ondersteboven", zegt Dikmans.

Nicolientje, archieffoto (foto: Patricia Dikmans)

Dikmans geeft toe dat Nicolientje verzekerd had moeten zijn. Hij heeft bij verschillende organisaties gezeten die zijn belangen behartigden, maar door een samenloop van omstandigheden is er iets misgegaan met de verzekering. Dikmans hoopt 12.000 euro op te halen via de online inzamelingsactie. De teller staat nu op 1.500 euro.

Het is dus niet de eerste inzameling die is gestart na de flatbrand in Vlissingen. De neven van de man die omkwam bij de brand hebben 4.000 euro ingezameld voor een crematiedienst. Vandaag is de uitvaart.

Nicolientje, archieffoto (foto: Patricia Dikmans)

