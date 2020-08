In Utrecht fiets je vanuit de stad zo de natuur in

(foto: Pixabay)

Muzikant Rene Geelhoed uit Zonnemaire is in 2011 gaan studeren in Utrecht en daar blijven hangen. Dat heeft vooral met de centrale ligging te maken. "Het is makkelijk als je in Zwolle speelt en maar een uurtje hoeft te rijden. Dat is vanuit Zeeland een ander verhaal." Daarnaast is hij blij met de levendige muziekscene in Utrecht.

Dat beaamt Marianne Groen van marketingorganisatie Visit Utrecht region. "Dat is een groot voordeel voor mensen die er wonen en naartoe willen gaan. "En er zijn veel festivals, veel theaters. De culturele sector is levendig, dat trekt veel mensen aan."

Grootste kasteel van Nederland

Groen raadt toeristen aan een bezoek te brengen aan Kasteel de Haar in Haarzuilens, het grootste kasteel van Nederland. "Dat moet je gezien hebben: zowel in het kasteel als erbuiten. En met dit weer is er genoeg plek in de schaduw." Ook een bezoek aan Spakenburg is volgens Groen de moeite waard. "Daar zie je mensen nog in klederdracht lopen."

Kasteel de Haar (foto: Pixabay)

Geelhoed is te spreken over het landgoed Amelisweerd in de gemeente Bunnik. "Dat zijn mooie tuinen en het is tegen de stad aan, maar het voelt nooit superdruk aan."

Van drukte naar rust

En daar zijn meer plekken van in Utrecht, zeggen beide gasten. "Het kan druk zijn in een stad als Utrecht, maar als je een paar straten verder loopt in de binnenstad vind je al rust. Je bent snel de stad uit en de natuur in", zegt Groen. "Je gaat zo van het terras naar het museum en vervolgens de natuur in. Wij raden altijd aan te fietsen: van het ene landschap kom je in het andere en van de stad ben je zo in de natuur."

