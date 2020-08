Middelburgers moeten 748.000 euro terugbetalen aan verdiend drugsgeld

Rechtbank (foto: Omroep Zeeland)

Het Openbaar Ministerie eiste zes weken geleden nog ruim een miljoen euro terug van de drie. Het OM erkende dat de redelijke termijn was overschreden en vond een korting van tien procent over het bedrag dat ze aan crimineel geld hadden verdiend op zijn plaats. De rechtbank vindt echter dat een matiging van 25 procent redelijk is.

Niets betalen

De advocaat van de drie Middelburgers vindt dat het OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard en zijn cliënten helemaal niets meer zouden moeten betalen. "Het verdedigingsbelang en het belang tot waarheidsvinding zijn geschonden door het extreme tijdsverloop. Effectieve verdediging is niet meer mogelijk", zo zei hij eerder tijdens de zitting.

Lang geleden

De ontnemingsvordering heeft zo lang op zich laten wachten door een samenloop van omstandigheden. In eerste instantie bleef de zaak liggen omdat het Openbaar Ministerie wilde wachten tot de veroordeling van de drie onherroepelijk was. Vervolgens moesten opnieuw getuigen worden gehoord. Dat is vorig jaar gebeurd. Ten slotte duurde het nog een tijd voordat er ruimte was in de planning om de zaak voor te laten komen.

Gevangenisstraf

Het is de vraag of de drie de enorme bedragen kunnen terugbetalen. Voor de 57-jarige man is dat 466.251 euro en voor de andere twee ieder 140.784 euro. Allemaal hebben ze een uitkering als enige inkomen. Als ze niet betalen, moeten ze een gevangenisstraf uitzitten van 360 dagen.

