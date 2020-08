'We hebben toen gewoon historie geschreven voor Vlissingen en Zeeland'

(foto: Omroep Zeeland)

Remco, er waren toen ruim vierduizend toeschouwers aanwezig. Wat weet je nog van die dag?

"Het stond al helemaal vol toen ik kwam aanrijden. Je ziet al die mensen komen. Dat zijn leuke dingen. Dat waren voor mij dé wedstrijden."

Jij scoorde beide doelpunten. De eerste al na één minuut. Wat weet je nog van de wedstrijd?

"RBC had de naam een hele goede ploeg te zijn. Ze hadden Pierre van Hooijdonk; Gerrie Voets was een geweldige speler. Van Campenhout stond op doel. Ze hadden een gerenommeerde ploeg. Maar wij ook, want we hadden genoeg ervaring. Dus dan is die snelle 1-0 wel een opsteker."

Hoe beleefden jullie die overwinning toen?

"Het was uniek, met al die mensen. Ik weet nog dat ik met Ruud Pennings het veld af liep. In de kleedkamer heerste ook een uitzinnige sfeer. Ik vond het vooral leuk voor onze trainer Jo Jansen. Daar hadden we een goede band mee. Hij zei niets na afloop. Hij stond alleen maar te glunderen. Zo van: wat is hier nou gebeurd? Het was echt leuk. Volgens mij ben ik niet eens naar bed geweest. Ik ben nog wezen stappen in Goes."

Het is dertig jaar geleden. Is dit iets om nooit te vergeten?

"We hebben toen gewoon historie geschreven voor VC Vlissingen en Zeeland. Dat nemen ze je nooit meer af, natuurlijk."

Na zijn periode bij VC Vlissingen speelde Remco van Keeken nog profvoetbal bij FC Wageningen. Daarna speelde hij in het amateurvoetbal voor onder meer Hoek en Kloetinge. Van Keeken is nu 52 jaar en woont in 's-Heer Abstkerke. Hij werkt als flora coördinator bij Staatsbosbeheer. Van Keeken heeft geen functie meer in het voetbal.

Remco van Keeken scoort het eerste doelpunt voor VC Vlissingen in het profvoetbal (foto: ANP)

We hebben historie geschreven en dat pakken ze ons niet meer af

VC Vlissingen - RBC 2-0

1-0 Van Keeken (2)

2-0 Van Keeken (27)



Scheidsrechter: Rob Overkleeft

Toeschouwers: 4.200

Opstelling VC Vlissingen

Ruud Pennings, Danny Magito, Ron van Dam, Huub Stokmans, Carlo van Tour, Jacques Sweres, Jan Poortvliet, Romeo van Aerde, Hans de Nooijer, Remco van Keeken, Emiel Dorst (Celso dos Santos/69)