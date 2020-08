Vlasoogst slechter dan andere jaren door droogte

Vlas kent een groeitijd van honderd dagen. Dit jaar was die periode uitzonderlijk droog. Van de Bilt heeft wel een paar percelen waar ze kunnen beregenen, maar dat kan niet overal. "Het wordt tijd voor een Deltaplan zoet water", zegt zij. "We praten al jaren over zoet water voorzieningen in onze provincie. Het is echt tijd voor actie nu."

Het vlas wordt gebruikt voor de zaden en voor het stro. De oogst van de zaden is volgens Van de Bilt nog behoorlijk, maar het stro (de steel) is veel minder dan vorige jaren. "Daar hebben wij als bedrijf last van, maar ook voor de teler is het vervelend", zegt Van de Bilt. "En voor alle anderen in de productieketen. Want ik hoor deze geluiden in heel West-Europa."

Zeeuws vlas

Negentig procent van het Nederlandse vlas wordt in Zeeland geteeld en verwerkt. Het dient bijvoorbeeld als grondstof voor linnen en van het zaad wordt olie gemaakt.

Eugenie van de Bilt over de vlasoogst 2020:

