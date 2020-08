Stappen in Renesse in 2020: niet flirten maar kaarten met de mannen

Normaal gesproken kan eigenaar Jeroen Giele van feestcafé De Zoom zo'n achthonderd jongeren kwijt binnen, nu zijn dat er maar zeventig. "Voor de coronatijd kwamen de jongeren rond twaalf uur binnenstromen, maar nu begint dat al om negen uur en moeten we mensen teleurstellen als het binnen vol zit", vertelt Giele. Een plekje reserveren kan niet: "We krijgen honderden mailtjes van mensen die binnen willen zitten. Om dat allemaal te verwerken in een lijst kost te veel tijd dus daar beginnen we niet aan. Het is echt wie het eerst komt wie het eerst maalt."

Dan maar een potje kaarten

Een groepje jongens uit Hoogeveen kon nog net binnen een plekje bij de ingang bemachtigen, maar in plaats van dansen zitten ze te kaarten. "Het liefst zou ik met de dames willen dansen, maar het is helaas niet anders", zegt Bas Schutte. Renesse was voor de vriendengroep ook een last-minute beslissing. "We zouden eigenlijk naar Chersonissos gaan, maar dat ging niet door. Vandaar Renesse en we maken er gewoon het beste van. Dit is altijd beter dan niets."

Groepjes uit een huishouden mogen bij elkaar aan tafel, maar ze mogen zich niet verplaatsen of dansen (foto: Omroep Zeeland)

In de kroeg zit iedereen op een barkruk aan een statafel en er mag niet van tafel naar tafel gelopen worden. "Dat maakt het flirten onmogelijk", zegt Bas teleurgesteld. In zijn handen houdt hij speelkaarten vast: "Dan maar kaarten met de mannen. We zullen niet verwend worden vanavond."

Toch is flirten niet onmogelijk

Buiten op het terras denkt Sylvie Dijkstra uit Roosendaal daar heel anders over. "Het flirten is zeker lastiger dan normaal, maar als je even langs loopt en wat oogcontact maakt dan gaat het op zich wel. Als je beet hebt loop je gewoon de kroeg uit en dan gaat het zeker goedkomen hoor", zegt ze grinnikend.

Terwijl er normaal gesproken zo'n achthonderd mensen het café in mogen zijn dat er nu een stuk of zeventig (foto: Omroep Zeeland)

Giele wil de regels zo goed mogelijk naleven en daarom heeft hij extra beveiliging ingezet. Ook geeft de dj om het kwartier een waarschuwing dat iedereen zich aan de anderhalve meter afstand moet houden. "Als de jongeren te jolig worden en we met het personeel niet meer kunnen handhaven dan gaan we eerder dicht", vertelt Giele. "Dat is al een keer gebeurd en sindsdien weet de jeugd dat het menens is", aldus Giele.