Terrasje pakken? Eerst even je contactgegevens doorgeven aan het restaurant

Zomerdrukte op terrassen in Middelburg voor het coronatijdperk (foto: Ria Brasser)

Bezoekers van de horeca moeten hun gegevens achterlaten zodat ze makkelijker zijn op te sporen als er een corona-uitbraak bij de horecagelegenheid heeft plaatsgevonden. Ook benadrukt het kabinet dat er in de horeca alleen zitplaatsen beschikbaar zijn om het aantal gasten te kunnen inperken en de anderhalve meter afstand te waarborgen.

In sommige delen van het land zijn de openingstijden van horeca en avondwinkels al ingeperkt in de strijd tegen het verspreiden van het virus. Op de persconferentie die premier Mark Rutte en vicepremier Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vanavond gaven, kondigden zij aan dat die inperking indien nodig in heel het land van kracht wordt.

'Reden tot zorg'

Rutte en De Jonge gaven vanavond een persconferentie vanwege het weer stijgende aantal coronabesmettingen. Volgens Rutte is corona bezig met een 'gevaarlijke opmars'. De afgelopen 24 uur kwamen er in heel Nederland 601 nieuwe coronagevallen bij. De situatie in Nederland is volgens De Jonge minder ernstig dan in maart, 'maar er is reden tot zorg' volgens de vicepremier.

Ondanks de zorgen, komt er nog geen landelijke mondkapjesplicht zoals die sinds gisteren van kracht is in Rotterdam en Amsterdam. "De mondkapjes doen waarschijnlijk weinig om de overdracht van het virus te voorkomen", zei premier Rutte. "Maar het kapje kan wel een gedragsverandering teweegbrengen."

We moeten er echt voor waken dat we het virus geen kans geven om zich te verspreiden door de basisregels niet meer toe te passen." Harald Bergmann, burgemeester van Middelburg en waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland

De meeste nieuwe besmettingen vinden thuis plaats, maar ook daar moet iedereen volgens Harald Bergmann, burgemeester van Middelburg en waarnemend voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), voorzichtig blijven.

'Geef het virus geen kans'

"Ik begrijp dat je thuis, op een bruiloft of feestje je veilig voelt onder familie en vrienden maar we moeten er echt voor waken dat we het virus geen kans geven om zich te verspreiden door de basisregels niet meer toe te passen", reageerde Bergmann op de nieuw afgekondigde maatregelen.

De waarnemend voorzitter van de VRZ roept dan ook iedereen op om zich nog steeds aan de coronamaatregelen te houden. Zelf gaf hij afgelopen week het goede voorbeeld: vanwege verkoudheidsklachten liet hij zich testen op corona. Hij bleek het virus niet te hebben. Daarbij riep hij iedereen met milde verkoudheidsklachten op om hetzelfde te doen.