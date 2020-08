Actiegroep wil niet nog meer toeristen

Cadzand-Bad aan de West-Zeeuws-Vlaamse kust (foto: Omroep Zeeland)

Via een post op Facebook schreef Teuntje de Vries uit Groede haar frustratie van zich af: "Door de enorme aantallen toeristen die er momenteel zijn, zijn de wegen overbelast en zijn de supermarkten te vol. Er is elk jaar een tekort aan personeel voor de horeca en voor de vaste inwoners van de gemeente Sluis is er gewoon geen of weinig rust meer te vinden."

Ook vindt ze dat er voor de toeristen veel investeringen gedaan worden, terwijl de leefbaarheid in het gebied achteruit gaat. Zo snapt De Vries niet dat er geld vrijgemaakt kan worden voor een watertaxi om toeristen van Breskens naar Cadzand te brengen, terwijl de veerboot tussen Breskens en Vlissingen niet gratis, of voor een klein bedrag per jaar kan?

Luister ook eens naar wat de gewone mens te zeggen heeft, en niet alleen naar degenen die een dikke portemonnee hebben." Teuntje de Vries op Facebook

"Ik ben er wel klaar mee, en ik ben niet de enige. Luister ook eens naar wat de gewone mens te zeggen heeft, en niet alleen naar degenen die een dikke portemonnee hebben", schrijft De Vries aan het slot van haar bericht op Facebook. Het bericht is inmiddels al meer dan vierhonderd keer gedeeld.

Met de actiegroep wil De Vries eerst meer medestanders verzamelen en dan een duidelijk geluid aan de gemeente Sluis laten horen. Daarom wordt er nu nog gewerkt aan een Facebookpagina voor de actiegroep. De Vries: "We zijn absoluut niet tegen toerisme, want de streek is er ook van afhankelijk. Maar er is een grens en die is voor ons nu bereikt."

Luister hieronder het gesprek met Teuntje de Vries terug:

De grens is bereikt voor Teuntje de Vries