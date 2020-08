Geen introductie voor Zeeuwse studenten: 'Dit is huilen'

Naomi Poortvliet en Tammy Verdonk in het studentenhonk (foto: Omroep Zeeland)

Het nieuws dat naar buiten druppelde de afgelopen dagen zag er nog enigszins positief uit: wel beperkingen, maar geen volledige afgelasting van de activiteiten. "Dit is niet wat ik had gehoopt," vertelt bestuurslid Tammy Verdonk. "We hadden al zoveel alternatieve plannen bedacht, maar ze kunnen weer allemaal de prullenbank in."

Niet alleen gezellig, ook belangrijk

De introductiedagen en het aansluitende kamp zijn voor de studentenvereniging Marum Bibio niet alleen gezellig, maar ook belangrijk. In de eerste weken van het studiejaar wordt er veel georganiseerd, waardoor de vereniging op veel nieuwe leden kan rekenen. De beide dames zien digitale activiteiten dan ook niet als een alternatief.

Premier Rutte vertelde dat alleen sportactiviteiten mogen in overleg met de Veiligheidsregio. "We sporten sowieso niet zoveel", vertelt Tammy Verdonk. "Maar misschien kunnen we honkballen en op ieder honk shotjes drinken? We bedenken wel wat waardoor we toch die nieuwe HZ-student in onze vereniging kunnen krijgen."

Geen introductie, studenten teleurgesteld.