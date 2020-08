Kat gered uit sluis Veere

De poes zat vast op een balk in de sluis (foto: Stichting Dierenwelzijn Walcheren)

De kat werd volgens vrijwilligers van Stichting Dierenwelzijn Walcheren door een voorbijganger gezien op een balk in de sluis. De poes kon geen kant op en zou in de sluis kunnen vallen en verdrinken. Ook bleek de kat een kap op te hebben die dieren krijgen na een operatie. De vrijwilligers van de stichting konden niet bij haar komen. De brandweer werd gebeld.

Hulp van alle kanten

De brandweer was met zes man volgens de stichting snel ter plaatste, maar kon de bange poes ook niet bereiken. Met hulp van de sluiswachter in Vlissingen werden opvarenden van een jacht dat net aan kwam gevraagd te helpen. Vanaf de boot kon de brandweer het diertje uiteindelijk met een net bereiken.

De redding van de poes in de sluis van Veere (foto: Stichting Dierenwelzijn Walcheren)

De kat bleek blind. Een oogje was dichtgenaaid en het andere was helemaal wit. Stichting Dierenwelzijn Walcheren vermoedt dat het dier meters naar beneden is gevallen in het water en zich heeft kunnen vastklampen aan de balk van de sluiswand.

Daarop is de kat naar de dierenarts gebracht. Het dier had geen chip, maar was wel recent bij een van de klinieken in de buurt onder het mes gegaan. Zo is het baasje terug gevonden.