Ook in Zeeland ligt ammoniumnitraat opgeslagen

Bord gevaarlijke stoffen (foto: OZ)

Het ammoniumnitraat in de provincie ligt opgeslagen bij Yara in Sluiskil, Vlaeynatie in Westdorpe en Rosier in Sas van Gent.

Eenzelfde ramp als in Libanon kan in Zeeland veel minder snel voor komen omdat er in Nederland veel strengere voorwaarden zijn voor de opslag van de stof. Afhankelijk van de hoeveelheid ammoniumnitraat en de samenstelling met andere stoffen, wordt bepaald hoe streng de regels zijn voor opslag.

Ammoniumnitraat is een zeer goed in water oplosbaar zout van salpeterzuur en ammoniak. In de basis wordt het voornamelijk gebruikt als kunstmest in de landbouw. Het middel onttrekt vocht aan de grond, waardoor veel stikstof in de bodem vrijkomt. Dat bevordert de plantengroei. Ook is het een essentiële component van ANFO, een mengsel van ammoniumnitraat en stookolie, dat veel wordt gebruikt als explosief in de mijnbouw en dynamiet grotendeels heeft verdrongen in die sector.

Groepenindeling

Om de strengheid te bepalen is er een groepenindeling (groep 1 tot en met 4) gemaakt. Alleen de opslaglocaties die tot groep 4 behoren kan explosief zijn. Daarvoor is dan wel een externe hittebron nodig, het kan niet zomaar ontploffen.

De Zeeuwse bedrijven waar ammoniumnitraat ligt opgeslagen behoren niet tot groep 4 en de kans op ontploffing is daardoor nihil.