Goedemorgen! Gegevens achterlaten bij terrasbezoek en einde aan massatoerisme in Zeeuws-Vlaanderen

Dat is een van de nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus die premier Mark Rutte gisteravond aankondigde. Door je gegevens achter te laten, kan de GGD je makkelijker vinden als je in een horecagelegenheid bent geweest waar een coronauitbraak heeft plaatsgevonden.

Een terras in Zierikzee (foto: Anne-Marie van Iersel)

Ook kwam het kabinet met een flinke tegenvaller voor introductiedagen van studenten- en studieverenigingen. Studenten mogen elkaar en de vereniging alleen digitaal leren kennen. "Dit is niet wat ik had gehoopt," vertelt bestuurslid van de Vlissingse studentenvereniging Marum Bibio Tammy Verdonk. "We hadden al zoveel alternatieve plannen bedacht, maar ze kunnen weer allemaal de prullenbank in."

Premier Rutte en vice-premier Hugo de Jonge (Volksgezondheid) gaven gisteravond een persconferentie vanwege het stijgend aantal coronabesmettingen. Volgens De Jonge is de situatie minder ernstig dan in maart, maar is er 'reden tot zorg'.

Cadzand vanuit de lucht (foto: Omroep Zeeland)

Maar er is ook ander nieuws. Zo wil een groep bezorgde burgers het massatoerisme in West-Zeeuws-Vlaanderen stoppen. Zij hebben daarom de actiegroep Toerisme uit Balans opgericht. De gemeenten in Zeeuws-Vlaanderen zien volgens Teuntje de Vries, een van de oprichters alleen maar eurotekens als het over toerisme gaat. Zij heeft dan ook een heldere boodschap voor de gemeenten: Luister ook eens naar wat de gewone mens te zeggen heeft, en niet alleen naar degenen die een dikke portemonnee hebben."

Ten slotte krijgt Zeeland vandaag hoog bezoek. Pete Hoekstra, de Amerikaans ambassadeur in Nederland, maakt een fietstochtje langs alle provincies in Nederland en vandaag doet hij Zeeland aan. Rond 13.00 uur wordt Hoekstra verwacht in Sint Philipsland.

Het wordt vandaag een prima dag voor een ritje in een rijtuigje. (foto: Arie Gideonse)

Het weer:

Het wordt een tropische dag met vanmiddag maximumtemperaturen tussen 30 vlak aan zee, tot 34 of 35 in Zeeuws-Vlaanderen. De wind is zwak uit een oostelijke richting, vanmiddag wel een zeebriesje uit het noordoosten. Dit zorgt daar voor enige verkoeling.