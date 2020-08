De 20-jarige Omar wil het op zijn veertigste rustig aan kunnen doen

Inmiddels heeft Omar twaalf van zijn systemen verkocht. "In het systeem zit een soort tijdsklok waardoor je bijvoorbeeld een koffiezetapparaat aan en uit kan zetten", legt Omar uit. Daardoor schakelt het aan het systeem gekoppelde apparaat uit op tijdstippen waarop het over het algemeen niet gebuikt wordt. Daarnaast houdt het systeem bij hoeveel stroom het apparaat verbruikt.

Omar El Nahhas (20) uit Terneuzen laat met trots zijn eerste uitvinding zien (foto: Omroep Zeeland)

De zaken liggen momenteel even stil vanwege de coronacrisis en daarom is Omar weer ingetrokken bij zijn moeder waar hij alle tijd heeft om op nieuwe plannen te broeden. "Nu ik wat meer vrije tijd heb maak ik energiebesparende apparaten voor thuis. Mijn moeder kan het dan uitproberen op gebruiksvriendelijkheid en mocht het aanslaan dan kan ik dat altijd weer meenemen in mijn bedrijf", zegt Omar.

Ondernemend was hij al op de basisschool

Het ondernemen zit bij Omar al van jongs af aan in het bloed. "Op de basisschool verkocht ik snoepjes aan kinderen voor een zakcentje. Op die manier probeerde ik altijd al meerwaarde te bieden."

Ik ben jong en energiek, dus nu wil ik hard werken zodat ik op mijn veertigste tijd kan besteden aan mijn gezin" Omar El Nahhas, jonge ondernemer en student Engineering

Vorig jaar richtte Omar zijn bedrijf op. Zijn streven is om het binnen vijf jaar tot een succes te maken. "Mijn doel is om op mijn 25e genoeg te verdienen om de vaste lasten te betalen en dat ik daarnaast een paar werknemers in dienst kan nemen met wie ik het bedrijf kan uitbreiden."

Sleutelen is de grote passie van Omar El Nahhas (foto: Omroep Zeeland)

Daarom probeert hij nu extra hard te werken. Voor de coronacrisis was hij zo'n vijftig uur bezig met school en twintig uur met zijn bedrijf. Omar hoopt zijn bedrijf snel weer op te kunnen pakken want hij is het nog lang niet zat. "Het is mijn hobby en passie. Ik zie het dus niet als last, maar als iets wat ik heel graag doe."

Duurzame projecten

Omar richt zich met zijn bedrijf vooral op duurzame projecten. "De afgelopen jaren ben ik erg geschrokken van de klimaatvervuiling. Ik ben zelf zeer milieubewust, je zult me nooit iets zien verspillen. Vandaar dat ik zeker met mijn bedrijf ook altijd producten probeer te verduurzamen en ervoor te zorgen dat alles net iets efficiënter gaat."

Als het aan Omar ligt pakt hij zoveel mogelijk opdrachten aan om nu alvast zijn slag te slaan. "Ik ben jong en energiek dus nu wil ik hard werken zodat ik op mijn veertigste tijd kan besteden aan mijn gezin dat ik tegen die tijd hopelijk heb. Het zou heel mooi zijn als ik dan eerder met pensioen kan", aldus Omar.