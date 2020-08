Coronavirus trof mountainbikester Anne Terpstra, maar de overwinningen zijn alweer binnen

Anne Terpstra (archief) voor de start van de wereldbekerwedstrijd in Lenzerheide (foto: Orange Pictures)

Het seizoen begint nu eigenlijk pas weer een beetje. Hoe sta je ervoor?

"Niemand weet dat eigenlijk. Op dit moment is dat nog niet echt belangrijk denk ik ook. Toch denk ik dat ik er wel goed voor sta. Ik heb al twee wedstrijden gereden in Tsjechië. Die won ik ook gelijk allebei, maar niet iedereen was er."

Je hebt zelf corona gehad. Hoe was die periode?

"Heel ziek ben ik niet echt geweest. Op een dag merkte ik dat ik duidelijk niet fit was. Ik voelde me vooral grieperig aan. Paar dagen daarna heb ik wel weer gewoon gefietst. Toen was ik een week daarna weer ziekjes en dat kwakkelde toen eventjes door. Daar was ik op een gegeven moment wel klaar mee. Toen heb ik een test gedaan en die bleek negatief te zijn. De arts wist ook niet wat het was en toen heb ik een antilichaam test gedaan. Ik bleek niet veel antilichamen te hebben, maar het was ook niet nul. Dat betekent dat ik het virus in me heb gehad."

Nu weer helemaal fit?

"Ja, maar dat heeft wel even geduurd. Ongeveer acht weken denk ik. Ik was heel erg moe die periode. Op een gegeven moment heb ik een duurweek ingelast en dat had ik nog nooit gedaan. Die week heb ik veel uren gemaakt, maar met een lage intensiteit. Op dinsdag, de tweede dag van de week, dacht ik echt: help, dit gaat niet goed. Plotseling op woensdag werd het opeens weer goed en leek ik opeens weer vrij te kunnen fietsen. Heel gek was dat. Ik let er heel erg op. Als topsporter heel erg op. Acht weken niet kunnen trainen."

Anne Terpstra vorig jaar in actie tijdens de wereldbekerwedstrijd in het Canadese Beaupre (foto: Orange Pictures)

De Olympische Spelen zouden normaal gesproken nu op zijn eind lopen. Hoe zuur is het dat je nu niet in Tokio bent?

"Ik heb er niet eens van wakker gelegen om eerlijk te zijn. Tuurlijk baalde ik ervan, maar het was wel duidelijk dat het niet ging passen. Het was gewoon een onvermijdelijke beslissing en ik was ook opgelucht dat die keuze werd gemaakt. Wel met het weten dat het volgend jaar wel plaats gaat vinden, want als het dan niet doorgaat, heb ik wel een gebroken hart hoor."

Wat kunnen we van jou verwachten daar?

"Ik ga wel voor een medaille. Het is niet dat mijn leven verpest is als dat niet lukt, want het lukt vaker niet dan wel. Ik moet er gewoon ervoor zorgen dat ik goed in vorm ben. Wat er dan in de wedstrijd gebeurd heb ik niet in de hand. Het is gewoon een kwestie van zo hard mogelijk fietsen. Ik ben er afgelopen jaar bij testevent in Tokio al geweest en het is een hele mooie ronde. De klimmetjes die erin zitten zijn heel steil omhoog en omlaag. Het testevent was ook genieten. Ik werd daar derde en dat geeft toch wel een stukje zelfvertrouwen."

Afgelopen jaar won je al een wereldbekerwedstrijd in Vallnord. Kun je nog sterker geworden?

"Ik denk dat er nog meer in zit ja. Vroeger dacht ik dat ik een plafond zou hebben maar nu geloof ik dat zolang je train, altijd jezelf blijft verbeteren. In principe zou ik zolang kunnen fietsen als ik wil, als ik mijn trainingen maar daarop aanpas. Toch ga ik niet tot na mijn veertigste door hoor."