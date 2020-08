Zondag hittegolf in heel Zeeland verwacht, Westdorpe wordt het warmst

Er zit weer een hittegolf aan te komen (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn uit Kloetinge)

Even een opfriscursus voor wie die definitie even niet meer helder voor de geest heeft: voor een hittegolf moet het vijf dagen of langer achter elkaar 25 graden of warmer zijn. En binnen die periode moeten er ook minstens drie dagen zijn waarop dertig graden of meer wordt gemeten.

Boven de dertig graden

Bij de Zeeuwse weerstations werden woensdag de eerste 25-plussers gemeten en gisteren steeg in Westdorpe de temperatuur al boven de dertig graden. Vandaag volgden Wilhelminadorp en Vlissingen. Ook morgen en overmorgen worden bij alle drie de meetstations temperaturen boven de dertig graden verwacht. Dat zou dus betekenen dat zondag alle drie de stations aan de hittegolf-definitie van het KNMI voldoen.

Westdorpe is over het algemeen het Zeeuwse meetstation met de hoogste temperatuurmetingen en ook bij deze hittegolf doet Westdorpe zijn titel 'warmste dorp van Nederland' weer eer aan, want daar wordt het komende dagen het warmst. En in Westdorpe duurt de hittegolf volgens de voorspellingen ook het langst.

Het kwik stijgt tot boven de dertig graden (foto: Erica van Leeuwen-de Bruijn uit Kloetinge)

Waar voorspeld wordt dat bij de andere twee weerstations de temperatuur volgende week vrijdag 'al' onder de 25 graden zakt, houdt de hittegolf in Westdorpe volgens de huidige voorspellingen nog enkele dagen langer aan. Daar daalt het kwik als we de voorspellingen mogen geloven pas op maandag 17 augustus tot onder de 25 graden.

Goedbedoelde adviezen

Hoewel het in de voorspellingen nog wachten is op de eerste neerslag, regent het al wel waarschuwingen en goedbedoelde adviezen. Zo manen de verkeersorganisaties ANWB en Rijkswaterstaat automobilisten om toch vooral een flesje water mee te nemen en een paraplu om de zon te weren als je met pech aan de kant van de weg komt te staan.

Verder is het nationale hitteplan afgekondigd, wat inhoudt dat we met zijn allen goed op onszelf en elkaar moeten letten als het gaat om uitdroging en oververhitting. En dan moeten we met name extra goed opletten als het gaat om baby's, chronisch zieken, mensen met overgewicht, bewoners van verzorgingshuizen en mensen in een sociaal isolement.

Ook wordt vanwege de combinatie van warm weer, de uitstoot van uitlaatgassen en relatief windstil weer gewaarschuwd voor de vorming van smog. Smog kan hoesten, kortademigheid en irritatie aan ogen, neus en keel veroorzaken. Astmaklachten kunnen door smog verergeren. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen vaak gevoelig voor smog. Hen wordt geadviseerd om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanningen te beperken.

Lees ook: