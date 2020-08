Italiaans restaurant in Renesse sluit voorlopig deuren vanwege besmet personeelslid

Italian Cuisine in Renesse sluit voorlopig deuren (foto: Omroep Zeeland)

"Eén van de personeelsleden liet zich testen nadat ze op vakantie was geweest", schrijven de eigenaren van het Italiaanse restaurant op Facebook. Ze had geen klachten, maar liet zich toch testen vanwege haar vakantie. De test bleek positief en daarom gaat het restaurant nu dicht.

Het restaurant laat weten dat er contact met iedereen wordt opgenomen die bij het restaurant heeft gegeten in de afgelopen dagen en mogelijk in contact is gekomen met de betreffende medewerker. De betreffende klanten kunnen dus een telefoontje van de GGD verwachten.

Persconferentie

Premier Mark Rutte gaf gisteren tijdens een persconferentie aan dat als blijkt dat in een horecazaak meerdere besmettingsgevallen zijn de zaak veertien dagen dicht moet. Het restaurant in Renesse heeft zelf besloten uit voorzorg de tent te sluiten.

"We balen natuurlijk enorm dat dit nu gebeurt en willen daarom via deze weg ook nog eens extra benadrukken hoe belangrijk het is - voor iedereen! - om de regels na te leven", schrijft het restaurant op Facebook. "Want je zaak moeten sluiten midden in het hoogseizoen, en na al die gemiste maanden in het voorjaar, dat gun je niemand."

Niet het eerste restaurant

The Italian Cuisine is niet het eerste Zeeuwse restaurant dat dit overkomt. Eerder sloten restaurant Fine in Veere en café De Heeren van Holland in Middelburg ook al hun deuren vanwege positief geteste klanten en/of personeel. Inmiddels zijn die horecagelegenheden weer open.

Lees ook: