Zeeland komt in actie voor onderzoek naar kanker

Zeeuwen komen in actie voor onderzoek naar kanker (foto: Zeeland in actie)

De organisatie van Zeeland in actie heeft de afgelopen maanden Zeeuwen opgeroepen om sportieve uitdagingen aan te gaan en daarmee geld op te halen voor kankeronderzoek. En dat is volop gedaan. Inmiddels hebben alle sportieve Zeeuwen tot nu toe 30.000 euro opgehaald. "Maar we willen meer", zegt organisator Eddie Bogaert, die ook zes jaar voorzitter was van DELTA Ride for the Roses.

Miljoenen minder

Bogaert zegt dat de kankerbestrijding miljoenen misloopt omdat verschillende grote evenementen niet doorgaan. "Dat betekent dat er fors minder onderzoek gedaan kan worden naar de oorzaken van kanker", zegt de organisator. Bogaert zegt die miljoenen niet goed te kunnen maken, maar probeert op deze manier een steentje bij te dragen.

De actie loopt nog tot 1 september, maar de organisatie ziet de livestream van vanavond als hoogtepunt van de campagne. Tijdens de show vanaf de Oostmolen in Kloetinge zijn er optredens van onder andere Dax Hovius, Marjon van Iwaarden en Mood 66. Ook boer Bastiaan met zijn Milou en boerin Bertie komen langs. Tijdens de show wordt kijkers gevraagd geld te doneren.

Bogaert ziet het niet als nadeel dat het vandaag warm is. "De livestream kan gewoon met een iPad of telefoon op schoot tijdens het barbecueën gekeken worden." De livestream is van 19.00 tot 21.30 uur te volgen op de Facebookpagina Zeeland in actie en via de website van het evenement.

Eddie Bogaert over het evenement Zeeland in actie