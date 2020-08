KNMI waarschuwt voor extreme hitte en kondigt code oranje af voor Zeeland

Strand bij Dishoek (foto: Ria Brasser)

Behalve voor Zeeland geldt code oranje ook in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Het KNMI verwacht dat de maximumtemperatuur 35 graden of hoger gaat worden. Daarnaast komt de temperatuur 's nachts niet onder de 18 graden. Het KNMI roept mensen op om kwetsbare mensen in de omgeving extra zorg en aandacht te geven.

Kans op natuurbrand

De Veiligheidsregio Zeeland waarschuwt dat door de hitte en het droge weer ook de kans op een natuurbrand erg groot is. De Zeeuwse veiligheidsregio roept iedereen op om extra voorzichtig om te gaan met vuur en andere potentiële oorzaken van een natuurbrand, zoals sigarettenpeuken en glasscherven die als vergrootglas kunnen fungeren en zo brand kunnen veroorzaken.

Eerder is door het RIVM al het nationale hitteplan afgekondigd. Dat houdt ook in dat we goed op onszelf en elkaar moeten letten als het gaat om uitdroging en oververhitting. Gevraagd wordt extra te letten op baby's, chronisch zieken, mensen met overgewicht, bewoners van verzorgingstehuizen en mensen in een sociaal isolement.

Tevens wordt gewaarschuwd voor de vorming van smog. Dat ontstaat door de combinatie van warm weer, uitstoot van uitlaatgassen en weinig wind. Smog kan hoesten, kortademigheid en irritatie aan ogen, neus en keel veroorzaken. Astmaklachten kunnen door smog verergeren. Mensen met luchtwegaandoeningen, kinderen en ouderen zijn vaak gevoelig voor smog. Hen wordt geadviseerd om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanningen te beperken.

Hittegolf

Zeer waarschijnlijk heeft heel Zeeland komende zondag te maken met een hittegolf. De temperatuurmetingen in Vlissingen, Wilhelminadorp en Westdorpe voldoen dan volgens de weersvoorspelling aan de definitie van dat meteorologische instituut: voor een hittegolf moet het vijf dagen of langer achter elkaar 25 graden of warmer zijn. En binnen die periode moeten er ook minstens drie dagen zijn waarop dertig graden of meer wordt gemeten.

Lees ook: