OM eist tbs voor man die hulpverlener Emergis bijna doodstak

In Middelburg werd in september 2019 een hulpverlener van Emergis neergestoken (foto: Omroep Zeeland)

De begeleider van Emergis ging op 19 september 2019 samen met een collega naar het huis van de Somalische verdachte in de Prinses Beatrixstraat in Middelburg. In de woning werd één van de hulpverleners door de verdachte in zijn buik zijn gestoken. Hij had zes steekwonden. De man zou twee messen hebben samengebonden en daarmee hebben gestoken.

Veel bloed

De begeleider verloor veel bloed bij het incident en overleefde de aanval ternauwernood. De andere hulpverlener kon op tijd vluchten. De vrouw van het slachtoffer las in de rechtbank een verklaring voor namens haar man: "Ik ben veranderd, stiller, ik trek me veel terug." De hulpverlener gaf aan dat hij steeds meer te maken heeft met agressie in zijn werk. Het is moeilijker mensen op te laten nemen.

Bij de aanhouding loste de politie een schot, waardoor ook de verdachte gewond raakte. Hij zit inmiddels bijna elf maanden in voorarrest. Een psycholoog en psychiater hebben een persoonlijkheidsonderzoek gedaan om vast te stellen of de verdachte toerekeningsvatbaar is. Volgens de psychiater van de verdachte is hij schizofreen en lijdt hij aan psychoses. Ook vandaag in de rechtszaal kwam de psychiater tot de conclusie dat het niet goed gaat met de man. Hij hallucineerde en kon vragen niet beantwoorden.

Vaker opgenomen in kliniek

De verdachte is vaker opgenomen in een kliniek. Zolang hij medicijnen inneemt zou het goed gaan met de man, zodra hij weer thuis is, neemt hij zijn medicatie niet meer trouw in en gaat het mis.

De advocaat van de verdachte vindt tbs met dwangverpleging geen goed idee en vindt een zorgmachtiging passender. Tbs is de zwaarste maatregel die opgelegd kan worden, een zorgmachtiging is in principe voor een half jaar, maar kan wel verlengd worden.

De rechtbank doet op 21 augustus uitspraak.

