Twee mannen bekennen tientallen auto-inbraken op Walcheren, politie zoekt eigenaren gestolen spullen

Dief probeert in te breken in een auto - in scene gezet (foto: Pxhere)

Het tweetal bekende het afgelopen halfjaar vooral 's nachts op pad te gaan om in te breken. De mannen sloegen vooral hun slag tussen Vlissingen en Veere. Volgens de politie is het opvallend dat veel auto's geen schade hadden na de inbraak. Vermoedelijk kwam dat omdat de auto's niet op slot stonden. De dieven stalen verschillende spullen, zoals zonnebrillen, verrekijkers, zakmessen, een digitale camera, en iPad.

Vorig weekend kwam de politie de mannen op het spoor na een tip. In de nacht van vrijdag 31 juli op zaterdag 1 augustus werd het tweetal gevolgd bij het plegen van inbraken. Op de Veerseweg in Veere grepen politieagenten in en arresteerden de inbrekers. Het duo zat tot afgelopen dinsdag vast in een cel.

De afgelopen tijd kreeg de politie verschillende aangiftes binnen van auto-inbraken. Van verschillende gestolen spullen die door de politie in beslag zijn genomen is de eigenaar niet bekend. In een opsporingsbericht staan foto's van die spullen.