Carlo van Tour: 'De instelling bij Vlissingen was anders dan bij een profclub'

(foto: Omroep Zeeland)

Wat weet je nog van die wedstrijd 30 jaar geleden?

"Ik kan me er niet zo heel veel meer van herinneren. Wel weet ik nog dat we die wedstrijd met 2-0 wonnen door twee goals van Remco van Keeken. Er was heel veel euforie op dat moment. Het was toch ook wel onverwachts dat we toen wonnen."

Het was voor het eerst dat er profvoetbal in Vlissingen was. Hoe was die sfeer rondom die wedstrijd tegen RBC?

"Voor iedereen was het toen spannend. De verwachtingen waren hoog maar toch dachten we allemaal: als dat maar goed gaat. Gelukkig ging het in het begin eigenlijk goed. Het was geen overtuigende overwinning tegen RBC, maar we sleepten de punten er wel uit."

Wat was het voor spelersgroep waar je toen mee speelde?

"Er waren vier spelers die uit het betaalde voetbal naar Vlissingen kwamen. Voor de rest was de selectie opgebouwd uit spelers uit de regio en een paar uit Brabant. Het moest eerst nog echt een groep worden, maar dat is natuurlijk bij elke ploeg aan het begin van het seizoen. Iedereen was enthousiast en we deden het in het begin goed, dus dan is iedereen happy"

Carlo van Tour kwam op zijn 34e naar Vlissingen. Daarvoor speelde hij twee seizoenen voor Haarlem en toen had hij er al elf jaar bij Excelsior op zitten. Naast zijn loopbaan als profvoetballer werkte hij ook als verzekeringsagent. Op dit moment is hij de directeur van een golfbaan in Krimpen aan den IJssel.

Terugblik met oud-speler Carlo van Tour

Jij was een van die spelers uit het betaalde voetbal. Hoe was het om in heel nieuw project in Vlissingen te komen?

"Toentertijd had ik de keuze om eventueel nog naar België te gaan. Alleen Jo Jansen belde me op met de vraag of ik mee wilde in het avontuur van Vlissingen. Dat wilde ik wel, want het was iets in Nederland waar we wel wat moois van konden maken. Toch was de cultuur bij Vlissingen anders, want met alle respect: je had te maken met een amateurvereniging. De instelling was anders dan bij een profclub."

Heb je toch veel goede momenten overgehouden aan die tijd?

"Tuurlijk heb ik daar leuke momenten beleefd. Ik heb daar veel mensen leren kennen, waar ik goed mee om kon gaan. Zo gaat het altijd in de voetbalwereld maar wanneer alles klaar was, zie je elkaar niet meer. Het viel uit elkaar en iedereen ging zijn eigen weg. Het was heel leuk, want iedereen was enthousiast. Jammer dat het er niet meer is, want Vlissingen was toch een voetbal liefhebbende regio."