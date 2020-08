Dit weekend een terrasje doen? Hier moet je rekening mee houden

Afstand tussen de tafeltjes op dit terras in Dishoek (foto: Ria Brasser)

Horeca-ondernemers worden verplicht al hun bezoekers te vragen om hun naam- en contactgegevens. Gasten kunnen nergens toe worden verplicht. Je hoeft dus niet je naam en telefoonnummer af te geven als je dat echt niet wilt. Gevolg daarvan is wel dat als iemand naast jou op het terras besmet blijkt te zijn, je daarvan niet op de hoogte wordt gebracht door de GGD. En een restauranteigenaar die geen risico's wil nemen kan er ook voor kiezen je reservering niet aan te nemen als jij de informatie niet wilt geven.

Hoe zit het met reserveren?

Dat is nog altijd verplicht, voor zowel binnen als buiten. Daarin is niets veranderd. Een reservering mag ook aan de deur, dus dat je bij aankomst op het terras vraagt of er plek is.

En hoe zit het met afstand houden?

In heel Nederland geldt dat je anderhalve meter afstand moet houden van anderen, behalve van mensen die in hetzelfde huis wonen als jij (dat kunnen in sommige gevallen dus ook huisgenoten zijn). Dat verandert niet wanneer je naar een restaurant of café gaat. Ook geldt: vanaf drie personen kan gehandhaafd worden op het houden van anderhalve meter afstand.

Daarnaast zijn er vaste zitplaatsen, dus je mag niet uit eigen beweging tafels bij elkaar schuiven, en wordt er een gezondheidscheck gedaan bij aankomst.

Wat gebeurt er met mijn gegevens?

Die worden bewaard door de ondernemer. Hoe dat precies in zijn werk gaat is nog onduidelijk. Koninklijke Horeca Nederland laat daarvoor onderzoek doen bij het Ministerie van Volksgezondheid en bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Belangrijk om te weten is wel dat de gegevens die worden opgegeven bij de horeca uitsluitend mogen worden gebruikt voor bron- en contactonderzoek wanneer er een besmetting heeft plaatsgevonden bij een bezoeker of medewerker.