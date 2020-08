Ananda zit in Brussel liever op het werk dan thuis

Ananda de Jager

De afgelopen weken werden ook in België de coronamaatregelen aangescherpt. Zo moeten er bijvoorbeeld in het centrum mondkapjes gedragen worden in voetgangerszones. Daarnaast moet in het openbaar vervoer een mondkapje gedragen worden en ook in cafés en restaurants moeten bezoekers contactgegevens achtergelaten worden.

Elke doordeweekse dag spreken wij in de radiorubriek Zeeuw in het buitenland met een oud-provinciegenoot die in een ander land woont over hoe hij of zij de coronacrisis daar ervaart. Ananda de Jager woont zo'n anderhalf jaar in Brussel. De 26-jarige Goese werkt daar crm-manager bij een internationaal beautybedrijf. Dat houdt in dat ze verantwoordelijk is voor de manier waarop het bedrijf de relatie en interactie met klanten beheert. Ze kampte enkele jaren geleden met een eetstoornis en bracht daar onlangs een Engelstalige gedichtenbundel over uit: Poems of Recovery.

Ananda houdt de corona-ontwikkelingen in de gaten, zeker omdat ze geregeld over de grens moet en de gesloten grens eerder dit jaar niet ideaal was. "Ik zit te twijfelen: stel dat ze de grenzen dicht doen, wat doe ik dan? Ik kijk nu per dag, dat is het beste. Je weet toch niet hoe het gaat lopen." Nu wordt de situatie ook al lastiger, want mocht ze weer eens terug naar Zeeland gaan, dan wil de Belgische overheid dat ze bij terugkomst in quarantaine gaat.

Ananda praat ons bij vanuit Brussel