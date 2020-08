Vlissings strandpaviljoen start al met nieuwe maatregel, 'als het toch moet, doen we het gelijk goed'

"We hebben iemand aangenomen die zaterdag start. Die doet niets anders dan gegevens noteren en mensen plaatsen. Het is belangrijk dat de gasten weten waar ze aan toe zijn." Het terras zit vrijdagmiddag aardig vol. De meeste bezoekers hebben zonder problemen hun gegevens gegeven. "99 procent is positief, ze snappen dat het een overheidsbesluit is en dat wij er niets aan kunnen doen."

De man die de reserveringen aanneemt geeft ook aan dat de reacties over het algemeen positief zijn. "Net wilde iemand zijn naam en nummer niet geven vanwege de privacy, toen ik zei dat hij dan maar ergens anders moest neerstrijken, gaf hij toch z'n gegevens af en nam lekker plaats op ons terras." Het is niet verboden om je naam of nummer niet af te geven, je kan nergens toe worden verplicht, maar sommige restaurants zullen ervoor kiezen mensen die niet meewerken, te weigeren.

Vice-voorzitter Michel Kloeg van Koninklijke Horeca Nederland heeft er alle vertrouwen in dat de regels in de horeca worden nageleefd. Maar door onder meer een café in Hillegom is de beroepsgroep volop in het nieuws. Daarom is Kloeg blij dat de horeca niet opnieuw dicht hoeft.

"De regels die er nu bij komen, zijn wel uitvoerbaar. Het is een kwestie van opnemen en noteren, maar we vragen ons wel of dit kan en mag. En of het wel overeen komt met de regels in de privacywet (AVG). Naar onze beleving is de maatregel wel erg makkelijk gesteld, zonder te kijken naar de gevolgen ervan. Daarom laten we door het Ministerie van Volksgezondheid beoordelen of deze regels correct zijn en hoe ze moeten worden uitgelegd. En we vragen of het binnen de regels van de privacywet valt."

Waar Kloeg wel moeite mee heeft is het feit dat mensen vanuit oranje gekleurd gebied niet verplicht kunnen worden tot quarantaine en een coronatest (dat wordt door de overheid geadviseerd), terwijl de horeca aan strenge voorwaarden moet voldoen. "We zijn al maanden bang voor wat kan gebeuren. De enige partij die beboet wordt is de horeca. Als er nu mensen vanuit oranje gebied, zoals Antwerpen, op een terras komen zitten en andere besmetten, moet je zaak twee weken dicht. Dat is onverteerbaar."

Op het terras in Vlissingen genieten mensen vooral van het lekkere weer. Een Nederlander die in Zeeland op vakantie is legt uit hoe de reservering is verlopen: "We kwamen aan, moesten even op afstand wachten, gaven toen onze naam en konden gaan zitten. We hebben ook ons telefoonnummer gegeven. Ik vind dat in deze tijd ook niet meer dan normaal. Mensen willen ergens een hapje gaan eten, daarvoor moet de horeca blijven draaien. Dan vind ik het normaal dat je je gegevens achterlaat." Op de vraag of het hem ook een veiliger gevoel geeft om te weten dat hij wordt gebeld als een andere gast besmet blijkt te zijn met het virus, antwoord hij bevestigend: "Ja, absoluut!"

Een Belgisch stel is wat sceptischer. "Natuurlijk heb ik het afgegeven. Dat heeft de regering gevraagd, dus doen we het. Ik begrijp het wel, je moet kunnen volgen wie wat gedaan is en waar geweest is, maar of het allemaal veel doden aan de dijk zet..." Hij wijst om zich heen naar de mensen die op anderhalve afstand van hem zitten. "Om besmet te raken, moet je contact hebben met anderen. Ik denk niet dat het risico daarop heel groot is op dit ogenblik."

Vice-voorzitter Michel Kloeg van Koninklijke Horeca Nederland verwacht dat horeca-ondernemers zich zullen houden aan de nieuwe regel van de overheid. En voor hem zijn er nog twee lichtpuntjes: "Dat bij een nieuwe brandhaard, niet direct een hele provincie op slot hoeft, maar dat het probleem lokaal kan worden aangepakt. En het beste nieuws van de persconferentie blijft dat de horeca niet dicht hoeft!"