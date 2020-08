De Bruijn wint eerste etappe van Hardloop3Daagse

Boris de Bruijn en Monica Sanderse waren de snelsten (foto: Arjan Schotanus/fotorunner.nl)

Normaal gesproken is de Hardloop3Daagse een evenement waar de deelnemers drie dagen achter elkaar een wedstrijd lopen. Door de coronacrisis is de wedstrijd nu verspreid over drie vrijdagen. Gisteravond stond de eerste etappe op het programma, waar deelnemers zich aan de coronamaatregelen diende te houden. Zo werd er onder andere op anderhalve meter afstand van elkaar gestart en moesten de lopers die afstand ook aanhouden tijdens de wedstrijd.

De Bruijn was de snelste op Neeltje Jans, hij hield de Belg Sebastien Mahia en Crum van der Linden uit Oost-Souburg op gepaste afstand. Bij de vrouwen verteerde Sanderse het beste de wedstrijd. Zij had een ruime voorsprong op Leonie Ton uit Wissenkerke en Lydia Kleinjan uit Goes.

Aanstaande vrijdag staat de tweede etappe op het programma, die is ook op Neeltje Jans. De derde en laatste etappe is in het Nollebos in Vlissingen.