Hoek en GOES spelen gelijk in oefenduels

Giovanni Delannoy (links) en Huib van Hecke (GOES) in actie voor hun club (foto: Frans van Pagee)

Hoek - Winkel Sport

Hoek trapte al om 10.30 uur af tegen Winkel Sport, dat speelt in de hoogste amateurklasse van België. Steve Schalkwijk zette zijn ploeg na 21 minuten spelen op een 1-0 voorsprong na een goede assist van Erwin Franse. Vlak voor de onderbreking werd het 1-1. In de tweede helft schoot Rik Impens nog op de paal, maar werd er niet meer gescoord.

Baronie - GOES

Ook GOES speelde al in de ochtend. Om 11.00 uur trapte het af tegen Baronie. Siebe Schets zette de Derde Divisie-club op voorsprong door een strafschop te benutten. 0-1 was ook de ruststand. In de tweede helft zorgde Riad El Koumani voor de gelijkmaker.

Over drie weken staat voor beide clubs de eerste officiële wedstrijd op het programma. Dan spelen GOES en Hoek in de eerste kwalificatieronde van de KNVB-beker. Een week later start de Derde Divisie.