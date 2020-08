Stewards begeleiden drukte in de sluizen: Tussen boten zit een natuurlijke afstand

Volgens Ad de Kool gaat het afstand houden in de sluis eigenlijk als vanzelf. "In de sluis heb je eigenlijk redelijk afstand ten opzichte van de andere schepen. Die anderhalve meter is hier eigenlijk beter te realiseren dan in de supermarkt."

Boten worden drijvende eilandjes

De steward merkt meer van de coronamaatregelen buiten de sluis dan op het sluiscomplex. "Als we de uitkijktoren ingaan gelden allerlei regels met schoonmaken, weinig aanraken. In de sluizen is er eigenlijk altijd al een natuurlijke afstand tussen de booteigenaren omdat ze op hun eigen schip blijven."

Wel valt Volgens De Kool op dat de drukte in de sluizen dit jaar wat onregelmatig is. "Het lijkt erop dat mensen langer op één plek blijven liggen en minder van plek veranderen. De boten worden een soort drijvende eilandjes."

Wat zijn de taken van een steward op een sluis? Instructies en orders van de sluisbediener doorgeven. De bediening gebeurt op afstand, dus stewards zijn daar een verlengstuk voor. Zij bepalen de volgorde van het invaren en plaatsnemen in de sluis

Aannemen en losgooien van lijnen.

Vragen beantwoorden.

Foldermateriaal uitdelen.

Informatie geven over het vaargebied en sluisomgeving.

Verwijzen naar de Landelijke Informatielijn van Rijkswaterstaat.

De Kool is meer dan tien jaar geleden begonnen als steward op de Grevelingensluis. "Ik begon er mee toen ik mijn boot had verkocht en op zoek ging naar iets nieuws," zegt hij. "Door als steward op de sluis te werken kom je met allerlei booteigenaren in gesprek."

Aantrekkingskracht

Soms moet het water in de sluis 1.80 meter Dat geeft hem de tijd om de booteigenaren te vragen waarom ze voor die boot hebben gekozen. "En eigenlijk hoor je dan dat de keuze van de meeste booteigenaren een compromis is." De Kool zelf heeft nu een nieuwe boot, die ligt op het Haringvliet. Het gebied is hem dus bekend. "En het heeft echt een aantrekkingskracht."