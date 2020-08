(foto: Omroep Zeeland)

Romeo, wat weet je nog van het profavontuur?

"Ik kwam van GOES, dat volgens mij toen kampioen van de 3e klasse was geworden. De trainer van Vlissingen, Jo Jansen, wilde mij hebben. Ik heb eerst nog een jaar in de Hoofdklasse met Vlissingen gespeeld. Dat was voor mij een schitterende tijd. Toen merkte je al wel dat iedereen naar het betaalde voetbal aan het werken was."

Hoe was de voorbereiding op het profavontuur?

"Ik vond de voorbereiding al mooi. We mochten de duurste trainingspakken en schoenen uitkiezen. Toen dacht ik: dat gaat goed. Het zag er behoorlijk professioneel uit. We waren op trainingskamp in niet het minste hotel. Het gaat echt gebeuren, dacht ik toen."

Wat vond je van het elftal van toen?

"We hadden een hele goede mix van jonge spelers, voetballers uit de top van het amateurvoetbal en de jongens die uit het profvoetbal kwamen. We konden goed met elkaar opschieten."

Wat weet je nog van die eerste wedstrijd?

"Ik werd pas echt zenuwachtig toen ik hoorde dat Wim Jansen en Rinus Michels op de tribune zaten. Toen dacht ik: wow, als die naar Vlissingen tegen RBC komen kijken. Dat vond ik spannend. En natuurlijk de opkomst op het veld. Ik ging ervan uit dat er alleen maar publiek uit Vlissingen zou zijn, maar ze kwamen uit heel Zeeland. Die zag je ook allemaal juichen bij ons doelpunt. Dat vond ik heel mooi.

Na zijn loopbaan bij VC Vlissingen tekende Romeo van Aerde in 1992 een contract bij RKC Waalwijk en speelde uiteindelijk acht seizoenen in de Eredivisie bij RKC Waalwijk. De laatste drie seizoenen van zijn carrière kwam Van Aerde uit voor FC Dordrecht. Van Aerde is nu 52 jaar en horecaondernemer in Oostkapelle. Hij was lang actief als trainer in het amateurvoetbal bij Serooskerke, RCS, WHS, SSV'65 en Nieuwdorp. Nu is hij niet meer actief.

Ik werd pas echt zenuwachtig toen ik hoorde dat Rinus Michels op de tribune zat