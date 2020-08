Palmen op de boulevard? Bezoekers zien het wel zitten

Op een dag als vandaag zou een palmboom niet misstaan is Vlissingen. Een vol Vlissings badstrand en temperaturen van boven de dertig graden zorgen voor een tropische sfeer in Vlissingen. Flemming Bleijenberg van restaurant Solskin had nu al graag bomen gehad op de boulevards. Vijf jaar geleden zette hij een plan op en vond financiering voor 160 bomen die in plantenbakken op de boulevards zouden kunnen komen. Ze kwamen er nooit.

"Het is jammer genoeg in duigen gevallen. Ik kreeg te weinig medewerking van de gemeente", legt Bleijenberg uit. Zo zou hij alle bomen voor elk evenement weer weg hebben moeten halen. Hij mocht ook niet de 160 bomen mogen plaatsen waarvoor hij de financiering rond had.

Nu dan palmbomen?

Nu de SGP in de gemeente met eenzelfde soort plan komt, hoopt Bleijenberg dat het deze keer wel lukt. "Ik juich het helemaal toe en ik vind dat de gemeente nu moet zeggen 'we gaan er voor!'." Hij hoopt dat de bomen er komen en dat ze ook kunnen blijven staan tijdens evenementen. Dan wordt de stad weer een stukje groener volgens de horecaondernemer van de boulevard. Hij denkt dat het plan nu meer kans van slagen heeft omdat het in de gemeenteraad is ontstaan.

Artist impression van de SGP van hoe de boulevard er uit zou kunnen zien (foto: SGP)

Boulevardbezoekers reageren positief op het palmbomenplan. "Dat lijkt me hartstikke leuk. Dan lijkt het net alsof ik in de Caraïben ben", volgens een strandbezoeker uit Roosendaal. Een Vlissingse vult aan: "De boulevard heeft nog veel verbeterpunten om het op te vrolijken en op te fleuren. Ik zou het geweldig vinden." Of het voorstel van de SGP het gaat redden is nog niet duidelijk. De partij wacht nog op antwoorden op de gestelde palmboomvragen.