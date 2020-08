Het icarusblauwtje is al gesignaleerd in de Veerse vlinderidylle

Geene is een tevreden man; elf vlindersoorten signaleerde hij tot nu toe in de Veerse vlinderidylle. Jammer dat dat nou net niet het geval is wanneer wij van Omroep Zeeland komen filmen. Wel zien we de atalanta en de koolwitjes , en daarnaast verschillende zweefvliegen, bijensoorten en hommels. Toch telde hij hier onlangs op een ochtend bijna 200 vlinders, verdeeld over die elf soorten, zo vertelt hij.

Een van de speciaal ingezaaide vlinderperken in Veere (foto: Omroep Zeeland)

De tien veldjes werden begin dit jaar ingezaaid en moeten een vlinderparadijs gaan vormen. Ze staan vol met onder meer geel koolzaad, teunisbloem, klaproos, kattenstaart, kamille en ereprijs; allemaal waardplanten.

"Daar kunnen vlinders eitjes op afzetten, maar de uitgekomen rupsen kunnen er ook van eten, ze eten specifiek die plant. In de akkerranden zoals we die in Zeeland kennen, kunnen vlinders ook wel volop nectar halen maar daar vinden ze weinig waardplanten", zegt Geene.

Bruin blauwtje in de vlinderidylle van Veere (foto: Peter Geene)

De vlinderidylle is door de Vlinder- en libellenwerkgroep Zeeland aangelegd met subsidie van de provincie. De werkgroep doet er dit jaar een nul-meting, om te peilen welke soorten en hoeveelheden er voorkomen en zal de veldjes de komende vier jaar blijven monitoren.

Meer veldjes

Het plan is om in Veere nog vier veldjes aan te leggen. En ook buiten Veere is er interesse; zo komen er ook vlinderidylles in Koudekerke, Oostkapelle en Ovezande, zegt Geene.

Lees ook: